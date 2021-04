Jetzt die Saat für den Riesen-Kürbis legen

Bad Lippspringe -

Für die Wiegemeisterschaft beim Kürbisfestival 2021, das vom 10. September bis 31. Oktober stattfindet, sucht die Gartenschau Bad Lippspringe neue Riesenkürbis-Züchter. Wer versuchen möchte, in seinem Garten ein möglichst großes Exemplar für die Teilnahme am Wettbewerb anzubauen, kann ab sofort pro Person eine kostenfreie Tüte mit Samen in der Tourist Information abholen. Das Angebot gilt, so lange der Vorrat reicht.