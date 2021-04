Drei Millionen Menschen sind bisher in Deutschland positiv auf Corona getestet worden, 2,7 Millionen gelten als genesen. Genesen bedeutet, dass sie nicht mehr ansteckend sind – doch nach groben Schätzungen von Experten leiden mindestens zehn Prozent unter Langzeitfolgen wie Atembeschwerden oder einer Fatigue, also einer andauernden Erschöpfung und verminderten Belastbarkeit. Vor allem viele schwer erkrankte Menschen, die stationär, womöglich unter Beatmung, behandelt wurden, haben stärker und länger mit Spätfolgen zu kämpfen. Aber bis zu einem Drittel der Patienten, die eine Corona-Infektion mit nur leichtem Krankheitsverlauf hatten, leiden noch Wochen bis Monate an Spätfolgen. Wie Jens Fischer. Der 29-jährige Anlagentechniker aus Nordhorn war vor seiner Corona-Infektion vollkommen gesund und sehr sportlich. Anfang Dezember infizierte er sich – wahrscheinlich beim Schichtwechsel mit einem Kollegen. Geschmacksinn verloren Zwei Tage später verlor er seinen Geschmackssinn und bekam Fieber. Vorher hatte sich Jens Fischer über Corona wenig Sorgen gemacht: „Ich dachte: Das kann ja nicht so schlimm sein, ich bin jung, ich hatte nie Probleme, ich mache viel Sport, ich ernähre mich auch gesund.