In der Stadt Bad Lippspringe haben sie immerhin die Möglichkeit, ihre Verkaufsstände und Fahrgeschäfte aufzustellen. Was 2020 von den Schaustellern schon dankbar angenommen wurde , setzt sich in diesem Jahr fort. „Ich bin froh, dass wir die Möglichkeit hatten und haben, uns hier in der Innenstadt zu präsentieren“, sagt Yvonne Stein. Sie, ihr Mann Thomas Wibbe und Tochter Vivian Henze stehen derzeit mit einer Kirmesbude und einem Kinderkarussell am Ehrenhain (Schäferbrunnen) am Eingang der Gartenschau. Neben dem Fahrvergnügen für Kinder bieten sie dort kulinarische Köstlichkeiten wie unter anderem Crêpes, gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen, Zuckerwatte, Popcorn und Schokofrüchte an.