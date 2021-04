„Wenn das fein genähte Seidentuch sprechen könnte, es hätte sicherlich viel zu erzählen“, gibt sich der heutige Vorsitzende des Männerchores, Malte Brinkmann, überzeugt. Die Geschichte dieser ersten Vereinsfahne reicht laut Chronik bis in das Jahr 1925 zurück. Damals hatte die Harmonie die besondere Freude und Ehre, das Bundesfest des ostwestfälischen Sängerbundes auszurichten. Und natürlich wollte sich der Männerchor (1919 gegründet) aus diesem festlichen Anlass von seiner besten Seite präsentieren. Was jedoch fehlte, war eine schmucke Fahne – gestern wie heute sichtbare Visitenkarte vieler Vereine. Obwohl die Neuanschaffung einiges kosten würde, gab die Sängerfamilie schließlich den Kauf in Auftrag. Mit der Bonner Fahnenfabrik wurde der Vorstand nach intensiven Gesprächen handelseinig. Die Fahne sollte einen Meter lang und ebenso breit sein.