Seinen Kollegen geht es genauso, aber im Gegensatz zu Ärzten, Krankenschwestern und Altenpflegern wird über ihre Erfahrungen mit der einzigartigen Bedrohung durch das Virus kaum berichtet. Dabei sind Busfahrer buchstäblich an der „Front“, Homeoffice ist für sie unmöglich. Ein mulmiges Gefühl fährt aber nicht nur bei Dirk Rasche mit. Der 59-Jährige aus Bad Lippspringe hat beobachtet: „Die Fahrgäste waren anfangs unsicher und wussten zum Beispiel nicht, wie sie das jetzt mit dem Bezahlen machen sollen. Sie konnten nur hinten einsteigen, vorne durften wir keinen reinlassen und die erste Reihe musste freibleiben.“ „Die Situation war sehr skurril“ Die ungewohnte Situation machte auch dem Kollegen Wolfgang Mühlenhoff am Anfang zu schaffen: „Das war sehr merkwürdig. Ich habe mich gefragt, wie ich mich verhalten muss. Es war beängstigend, dass man so gar keinen Kontakt mehr hatte. Der Fahrerarbeitsplatz war mit Flatterband abgetrennt.