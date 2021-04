Patienten, die aktuell zu einer Reha-Maßnahme in Bad Lippspringe anreisen, können sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Dieser besondere Service gilt für die Klinik Martinusquelle (Pneumologie und Kardiologie), die Cecilien-Klinik (Onkologie), die Teutoburger-Wald-Klinik (Orthopädie) und die Klinik am Park (Psychosomatik und Entwöhnung). Die Impfung erfolge durch ermächtigte Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung unter Beachtung der Corona-Impfverordnung, teilte das MZG am Freitag mit.

„ Wir streben die höchste Sicherheit in unseren Einrichtungen an. Wir streben die höchste Sicherheit in unseren Einrichtungen an. “ Achim Schäfer

„Wir streben die höchste Sicherheit in unseren Einrichtungen an und verstehen dieses Impfangebot als zusätzlichen Schutz unserer Patienten und unserer Kliniken. Mit dieser Maßnahme wollen wir zudem die Impfstrategie der Bundesregierung tatkräftig unterstützen“, erläutert MZG-Geschäftsführer Achim Schäfer. Durch die Einrichtung einer Impfstelle als Außenstelle des Impfzentrums des Kreises Paderborn in der Stadt Salzkotten verfügt das MZG in Bad Lippspringe darüber hinaus über große Erfahrungen im Bereich der Impfungen gegen das Corona-Virus. Schäfer: „Wir sehen die Impfungen als das wichtigste Instrument im Kampf gegen die Corona-Pandemie an.“