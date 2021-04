Polizei warnt vor Anrufen falscher Polizisten

Insbesondere aus Bad Lippspringe melden sich Betroffene, meistens Seniorinnen und Senioren. Die Anrufer hatten sich ihnen gegenüber mit Namen vorgestellt und als Polizeibeamte ausgegeben. Sie behaupteten, der Sohn oder die Tochter seien in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem ein Unfallopfer getötet worden sei. Jetzt werde dringend eine hohe Bargeldsumme benötigt. Die falschen Polizisten sollen in einem Fall 28.000 Euro gefordert haben.

Ein Senior hatte bereits mehr als 20.000 Euro von seinem Bankkonto abgehoben, glücklicherweise aber noch vor der Geldübergabe an die Täter Kontakt zu seinem wirklichen Sohn und der war natürlich an keinem Unfall beteiligt.

Namen des Anrufers geben lassen und 110 wählen

Die Polizei empfiehlt, sich den Namen des Anrufers geben zu lassen und dann selbst bei der örtlichen Polizeibehörde unter der Nummer 110 anzurufen, um den Sachverhalt zu klären. Keinesfalls sollten am Telefon Angaben zu den Vermögensverhältnissen gemacht oder andere sensible Daten preisgegeben werden. Wer trotzdem Opfer eines solchen Anrufers geworden ist, soll sich unbedingt an die Polizei wenden und Anzeige erstatten. Alle Angehörigen, Freunde und Bekannte von älteren Menschen sind aufgefordert, diese Informationen an die Zielgruppe der Betrüger weiterzugeben und das Thema regelmäßig aufzufrischen. Weitergehende Informationen zur Betrugsmasche mit falschen Polizeibeamten finden finden sich hier: polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus