Die Idee dazu stammt vom Paderborner Künstler Herman Reichold sowie seinem langjährigen Freund und Kollegen Boris Leineweber, die Balinchen zusammen mit Bürgermeister Ulrich Lange und dem Stadtmarketing entwickelt haben.

Balinchen wird den Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen in Zukunft an vielen Orten in der Stadt begegnen, wie Bürgermeister Ulrich Lange erläutert: „Balinchen wird zum Beispiel auf unseren Plakaten zum Einsatz kommen, die auf die Corona-Hygieneregeln hinweisen. Oder auf Hinweisschildern in der Gartenschau. Der eine oder andere hat sie vielleicht auch schon im Corona-Schnelltestzentrum gesehen. Dort gibt es bereits Plakate mit Balinchen; die Mitarbeiter tragen dazu passende T-Shirts.“

Dass die Stadt ein Schaf zu ihrer neuen Botschafterin macht, ist kein Zufall. „Einer Legende zufolge sind die Heilquellen in Bad Lippspringe einst von einem Schaf entdeckt worden. Daran erinnert bis heute auch der Schäferbrunnen. Daher waren wir uns ganz schnell einig, als wir zusammen mit den beiden Künstlern nach einer geeigneten Figur gesucht haben“, berichtet Marketingchefin Asli Noyan.

Die kreative Umsetzung lag bei Herman Reichold und Boris Leineweber. „Aktuell denken wir uns gemeinsam immer neue Motive für Balinchen aus, die Boris zunächst als Skizzen aufs Papier bringt. Danach mache ich die Reinzeichnungen von der Schafdame und Grafik-Designer Lukas Michalski aus Delbrück kümmert sich um die finale grafische Gestaltung“, so Herman Reichold, der überzeugt ist, dass Balinchen die Herzen der großen und kleinen und Lippspringer im Sturm erobern wird.