Verkehr und Parken im Fokus

Mögliches City-Outlet in Bad Lippspringe: zweite digitale Bürgerversammlung am 14. Juni

Bad Lippspringe -

Eine zweite digitale Bürgerversammlung zu dem Großprojekt eines möglichen City-Outlets in Bad Lippspringe wird am Montag, 14. Juni, um 19 Uhr stattfinden. Das gab Bürgermeister Ulrich Lange am Montagabend in der Sitzung des Stadtrates bekannt. An diesem Abend stehen vor allem eine erste Bestandsaufnahme der vorhandenen Ladenflächen sowie der konzeptionelle Ansatz zu den Bereichen Verkehr und Parken im Mittelpunkt.