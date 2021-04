Rat gibt Geld für Eintrittskarten frei

Das Thermalfreibad in der Kurstadt kann in dieser Saison nicht öffnen, weil es dringend saniert werden muss. Um den Bürgern dennoch eine Alternative zum Schwimmen für diesen Sommer zu bieten, hat die Stadt eine Kooperation mit der Westfalen-Therme vorgeschlagen, der der Rat im März mehrheitlich zugestimmt hatte. Die Stadt will ein bestimmtes Kontingent an günstigen Eintrittskarten für eine zeitlich begrenzte Nutzung der Therme für Schwimmfreunde erwerben.