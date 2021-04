Bad Lippspringer Landwirt setzt aufs Hühnermobil

Bad Lippspringe -

Von Julia Pongratz

Artgerechte Tierhaltung und frische regionale Produkte in den persönlichen Alltag zu integrieren, kann manchmal eine ganz schöne Herausforderung werden. In Bad Lippspringe wird das jetzt aber ein bisschen leichter. Landwirt Andreas Rudolphi hat hier nämlich ein neues Hühnermobil in Eigenarbeit konstruiert und bietet vor Ort an der Antoniusstraße 7a den Verkauf von frischen Freilandeiern und weiteren, selbst gemachten Eierprodukten, wie Nudeln und Eierlikör an.