Gute Aussichten für die Kurstadt

Wie berichtet, hatten Städte und Gemeinden bis zum 31. März gegenüber der Bezirksregierung Stellung nehmen müssen zum neuen Regionalplan bis 2040. Dieser Entwurf basierte auf Zahlen, die die Statistiker von IT.NRW geliefert hatten. Die Daten sind nicht zuletzt auch wichtig, weil sich aus ihnen der künftige Bedarf an Wohnbauflächen in den Städten und Gemeinden ableiten lässt. Die Bad Lippspringer Verwaltung widersprach der Prognose und gab ein eigenes Gutachten in Auftrag.