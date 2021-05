Die Steinbeke soll gebändigt werden

Wie schnell die Steinbeke anschwellen kann, haben die Bürger zuletzt im Januar 2011 erlebt. Damals hatte es tagelang geregnet und das Gewässer wäre beinahe über die Ufer getreten. Größere Schäden blieben damals glücklicherweise aus. Bei einer sogenannten Jahrhundertflut sähe die Situation vermutlich ganz anders aus. Das südöstliche Stadtgebiet müsste vermutlich mit starken Überschwemmungen rechnen. Entsprechend groß wären die Schäden. Der Wasserverband geht in einer Analyse von einem Schadenspotenzial in Höhe von bis zu 18,6 Millionen Euro aus. Die Studie beschreibt das Worst-Case-Szenario so: Von der Wucht der Wassermassen würden voraussichtlich 744 Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.