MZG soll beim Impfen gekungelt haben

Es handele sich dabei nicht um Einzelfälle oder spontane Aktionen, behauptet sie und sagt: „Ich weiß, dass regelmäßig Impfungen tagsüber laufen, die wirklich keiner Priorisierung entsprechen.“ Dabei würden übliche Impfdosen und nicht Impfreste gespritzt und auch „keine freiwillige Astra-Dosis für U-60-Jährige“. Von wem konkret sie das weiß, wollte sie nicht sagen. Die Frau verweist auf „eindeutige Posts junger Frauen in den sozialen Netzwerken“, in denen dem Arzt gedankt werde. Die Leserin ist überzeugt, dass es sich um „eine Kungelei unter Vereinsmitgliedern“ und um Vetternwirtschaft handele. Das Medizinische Zen­trum für Gesundheit (MZG) weist die Unterstellungen zurück. Geschäftsführer Achim Schäfer erklärt: „Zu Beginn unserer Arbeit in der Impfstelle hatten wir die Situation, dass wir eine sehr große Menge des Impfstoffes von Astrazeneca sehr schnell an Bad Lippspringer Bürger über 60 Jahre verimpfen sollten. Damals hatten wir eine Information an die Medien gegeben und auch die privaten Netzwerke unserer Mitarbeiter für die Information genutzt.