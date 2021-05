Verdi droht mit Urabstimmung

Das hat Verdi-Sprecher Volker Hoppmann am Donnerstag auf einer Kundgebung dem Rathausplatz in Bad Lippspringe angekündigt. Damit droht eine weitere Verschärfung in dem schon Jahre dauernden Tarifkonflikt . Laut Hoppmann seien für diesen Monat mindestens zwei weitere etwa zweistündige Warnstreiks geplant. Ende des Monats würde dann entschieden, Streiks auf 24 Stunden auszuweiten, so dass auch der Klinikbetrieb spürbar betroffen wäre.