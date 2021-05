Als die Kurstadt eigenes Geld druckte

Nähere Informationen zu den damaligen Ereignissen finden sich in zwei leider nicht vollständigen Akten im Bad Lippspringer Stadtarchiv. Ausgangspunkt ist ein Brief des damals frisch gewählten Bürgermeisters Dr. jur. Hans Pint, der auf den 11. Mai 1921 datiert und an den Paderborner Künstler Josef Dominicus adressiert ist. Pint informierte ihn darin über die Absicht der Stadt, eigenes Notgeld auszugeben. Und er fragte an, ob der über die Paderstadt hinaus bekannte Künstler Interesse habe, drei Geldscheine mit den Wertangaben 25, 50 und 75 Pfennige zu gestalten. Dominicus zeigte sich über das Angebot hoch erfreut und machte sich an die Arbeit. Die Stadt ließ ihm weitgehend freie Hand bei der Gestaltung. Die Verantwortlichen im Bad Lippspringer Rathaus erwarteten allerdings, dass die Entwürfe der Geschichte Lippspringes und seiner zunehmenden Bedeutung als Badestadt Rechnung tragen sollten. Bereits am 15. Juni konnte Dominicus Vollzug melden.