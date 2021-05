Der fast vergessene Hitler-Gegner

Wiederholte Verhöre und Haussuchungen waren die Folge. Als dem Geistlichen 1940 die Einweisung in ein Konzentrationslager drohte, formierte sich in Bad Lippspringe deutlicher Protest. Leo Allerbeck erblickte am 16. April 1900 als eines von elf Kindern in Langenberg/Westfalen das Licht der Welt. Die Reifeprüfung legte er im Jahr 1920 an einem Gymnasium in Beckum ab. Schon früh fühlte er sich dazu berufen, Gott und den Menschen zu dienen. Sein Theologiestudium führte ihn nach Paderborn, Münster und München. Am 7. August 1927 empfing Leo Allerbeck im Hohen Dom zu Paderborn die Priesterweihe. Es folgten Jahre, in denen er als Vikar tätig war. Die dritte und letzte Station auf diesem Weg war ab 1937 die Gemeinde St. Martin in Bad Lippspringe. Zu diesem Zeitpunkt stand Leo Allerbeck bereits unter Beobachtung der Geheimen Staatspolizei. Seine NS-kritischen Predigten weckten den Argwohn des Regimes. Allerbeck konnte gewiss sein, dass jede seiner Äußerungen von interessierter Seite mitgeschrieben wurde. Als Vikar von St. Martin zeichnete Leo Allerbeck auch für die katholische Jugend- und Erwachsenenarbeit verantwortlich.