Von Marion Neesen

Bad Wünnenberg/Haaren (WB). »Aus dem Ruhrgebiet kommen sie hier mit kurzen Ärmeln an und bei uns landen sie dann in der Leitplanke«, so bildlich treffend beschreibt Friedhelm Erftemeier, wie Autofahrer die Witterungsbedingungen im heimischen Raum oft falsch einschätzen und auf die Bedingungen auf den Autobahnen nicht vorbereitet sind. Gestern stattete der ADAC den Mitarbeitern der Autobahnmeisterei in Haaren seinen Vorweihnachtsbesuch ab.