Das Fatschenkind ist auch in diesem Jahr in der St.-Antonius-Kirche in der Bad Wünnenberger Oberstadt zu sehen. Foto: Brigitta Wieskotten

Von Brigitta Wieskotten

Vor dem Weihnachtsfest 2017 hatten Pastor Daniel Jardzejewski von der katholischen St.-Antonius-Gemeinde und die Küsterinnen Aenne Wächter und Maria Kramps in den Schränken der Sakristei der Bad Wünnenberger Kirche einen grauen unbeschrifteten Karton entdeckt. Was sie darin fanden, sorgte zunächst für Verblüffung. Ein aus Wachs geformtes Jesuskind in der Lebensgröße eines Wickelkindes lag in dem Karton.

Oberbekleidung aus wertvoller Seide

Die Oberbekleidung dieses Krippenkindes aus wertvoller Seide zeigte etliche Gebrauchsspuren. Die Entdecker wollten den Christen der katholischen Kirchengemeinde diese außergewöhnliche Entdeckung nicht vorenthalten. So wurde die Oberstädterin Ursula Blome hinzugerufen, um sich gezielt um Restaurationsarbeiten zu kümmern.

Figur aus dem 19. Jahrhundert

Die ausgebildete Schneiderin trennte die obere Bekleidung auf, um ein fachgerechtes Schnittmuster zu erhalten und aus einer alten Albe ein Taufkleid-ähnliches Gewand für die Figur des Jesuskindes zu nähen. Pastor Jardzejewski fand nach gründlicher Recherche heraus, dass es sich bei diesem Fund um ein so genanntes Fatschenkind oder Fatschenkindl aus dem 19. Jahrhundert handelt – ein Wickelkind, dessen Glieder aus Wachs hergestellt wurden. Bis heute finden diese traditionellen Jesuskinder Aufstellung in Tirol, Bayern oder Österreich in Kirchen, Klöstern und wenigen Privathaushalten in der Weihnachtszeit. Auch in diesem Jahr wird das Bad Wünnenberger Fatschenkind in der St.-Antonius-Kirche in der Oberstadt auf Heu und Stroh liegend vor dem Altar an die Geburt des Heilands erinnern.

Fatschenkind vor dem Altar bewundern

Die St.-Antonius-Kirche ist zwischen Weihnachten und Neujahr jeweils morgens zwischen 10 und 12 Uhr und nachmittags zwischen 15 und 17 Uhr auch außerhalb der Gottesdienstzeiten für Besucher geöffnet. Danach besteht die Möglichkeit, bis zu Mariä Lichtmess (2. Februar) vor und nach den Gottesdiensten das Bad Wünnenberger Fatschenkind vor dem Altar zu sehen.