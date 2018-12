Bad Wünnenberg (WB). Einen überwältigenden Empfang haben die Bad Wünnenberger »ihrem« Weltmeister David Laufkötter am Spanckenhof bereitet. Der DLRG-Rettungsschwimmer war mit zwei Goldmedaillen, einer Bronzemedaille und einem Weltrekord von den Weltmeisterschaften in Australien in die Heimat zurückgekehrt. Jetzt trug er sich ins Goldenen Buch der Stadt ein.

Den Weltrekord in der Gurt-Retter-Staffel wird David Laufkötter sicherlich als Highlight seiner Sportlaufbahn nie vergessen. Seine Ergebnisse ließen auch die Fachwelt aufhorchen, und jeder der Gäste am Spanckenhof wollte David wenigstens einmal die Hand schütteln und dem erfolgreichen Schwimmer von der Aa persönlich gratulieren. Der Wettbewerb in Australien wurde auf höchstem sportlichen Niveau ausgetragen – insbesondere gegen die starke Konkurrenz aus Frankreich, Neuseeland und Australien.

Sportarten wie Turnen, Fußball und Reiten gehörten zu den Aktivitäten seiner Kindheit und Jugend, ehe sich das Rettungsschwimmen bei der DLRG Bad Wünnenberg für David Laufkötter als Lieblingsdisziplin herausbildete. Seinen Mitbewerbern begegnete er in diesem WM-Wettkampf, genauso wie in den früheren: immer mit höchsten Respekt. Deshalb ließen ihm die Trainingseinheiten nur wenig Zeit fürs Studium an der Universität OWL am Standort Lemgo im Fach Wirtschaftsingenieurwesen.

15.000 Kilometer entfernt

Während der WM waren Eltern, Geschwister und Freunde im 15.000 Kilometer entfernten Australien über die Medien ganz nah. Teilweise mussten die Daheimgebliebenen morgens um 4 Uhr aufzustehen, um den Wettkampf live mitzuerleben. David Laufkötter nahm insgesamt an neun Wettkämpfen teil.

»Im Wettkampf fühle ich mich wie in einem Tunnel, erst im Nachgang wird mir richtig bewusst, wie der Wettkampf gelaufen ist«, so der erfolgreiche Bad Wünnenberger Sportler. Während des Empfangs am Spanckenhof zeigte sich David Laufkötter als bodenständig: »Bad Wünnenberg ist meine Heimat, hier bin ich zu Hause.« Seine DLRG-Freunde mit dem Vorsitzenden Frank Zeisberg, Freunde aus der Region, Bürgermeister Christoph Rüther und seine Sponsoren überbrachten dem Sportler ihre Glückwünsche persönlich. Bürgermeister Rüther: »David, du bist das sportliche Aushängeschild der Stadt Bad Wünnenberg.« Doch nach dem Wettkampf ist auch vor dem Wettkampf. 2019 steht die Qualifikation in der Bundeswehrsportschule Warendorf für die EM an.