Luzia Storz (Magdalena Riepe), Junggesellin auf der Suche nach einem passenden Ehemann, nimmt Unterricht in Liebesdingen bei Hausherr Hans Kapp (Jörg Bettermann), der mit seinem Weihnachtsbaum eigentlich ganz andere Sorgen hat. Foto: Brigitta Wieskotten

Bad Wünnenberg (WB/bw). Während Weihnachten inzwischen vorbei ist, steht das Fest bei Familie Kapp auf der Theaterbühne des TuS Bad Wünnenberg noch bevor. Oma Berta (Franziska Siedhoff) wartet in ihrem Rollstuhl zwar genügsam den ganzen Tag schon auf den Weihnachtssegen des Papstes aus Rom, doch für den Rest der Familie bahnt sich eine Riesenwelle Stress an.

»Und morgen kommt der Papst«, so heißt die Komödie von Heidi Mager, mit der die Akteure das Premierenpublikum schon einmal überzeugten. Die Handlung ist, wie zu erwarten war, von Verwirrungen und Missverständnissen geprägt. Während Mama Kapp (Bianca Opalla) den Fortschritt des festlichen Weihnachtsmenüs in der Küche immer im Auge hat, gleichzeitig aber endlich den Christbaum mit Lametta schmücken möchte, sehen sich Familienoberhaupt Hans Kapp (Jörg Bettermann) und Schwager Werner Engler (Felix Schmidt) vor einem Dilemma: Beide haben beim Auftrag, einen Weihnachtsbaum zu beschaffen, versagt. Nun gibt es zu Weihnachten keinen Baum. Kreativität ist daher gefragt, um das Fest doch noch zu retten. Ein Bäumchen muss her, egal wie aufregend es werden sollte.

Hans Kapp, dem findigen Familienoberhaupt, kommt die rettende Idee beim Blick in Nachbars Garten. Dort steht eine Tanne, wie sie die Natur nicht schöner hätte erschaffen können. Doch damit fangen die Probleme für ihn und Schwager Werner erst richtig an.

Derweil bereitet sich im heimischen Wohnzimmer Sohn Tobias Kapp (Benjamin Schöttler) darauf vor, seine Freundin Anna Mente (Marjolijn Buurs) der Familie zum Weihnachtsfest vorzustellen. Ihren Schwager Werner – einen langjährigen Junggesellen – will Hausherrin Andrea Kapp derweil mit Freundin Luzia Storz (Magdalena Riepe) verkuppeln.

Vater Kapp hat inzwischen die kleine Handsäge schon in der Hand, um endlich das nachbarliche Bäumchen für den Eigengebrauch zu fällen. Doch das dicke Ende droht mit einem gerichtlichen Vergleich. Zum guten Schluss kann dann aber die gute Nachbarschaft doch noch gerettet werden.

Verwechselungen und eine Riesenportion Humor durfte das Publikum im Bad Wünnenberger Gasthof Bonfeld wieder erwarten und amüsierte sich köstlich. Für die gelungene Bühnentechnik sorgte abermals Bernd Wächter und für die Stimmen zwischen den Kulissen Niklas Stratmann und Thomas Böhner. Noch neun Aufführungen jeweils freitags, samstags und sonntags sind geplant. Karten gibt es unter Telefon 0175/3384537 bei Iris Bettermann.

Aufführungstermine

Noch neunmal wird »Und morgen kommt der Papst« im Gasthof Bonefeld aufgeführt: Freitag, 4. Januar, 20 Uhr; Samstag, 12. Januar, 20 Uhr; Sonntag, 13. Januar, 16 Uhr; Samstag, 19. Januar, um 20 Uhr; Sonntag, 20. Januar, 16 Uhr, Samstag, 26. Januar, 20 Uhr; Sonntag, 27. Januar, 16 Uhr; Samstag, 2. Februar, 20 Uhr und Sonntag, 3. Februar, 16 Uhr.