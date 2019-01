Ein Polizeibeamter fand am ersten Weihnachtstag gegen 23 Uhr mitten auf der Straße »Unter der Grotte« in Bad Wünnenberg einen roten Briefumschlag. Offensichtlich waren schon einige Fahrzeuge über das Kuvert gefahren.

In dem Umschlag steckten eine Weihnachtskarte sowie einige Euroscheine. Laut handgeschriebenem Text war die Karte von einer Mutter an ihren Sohn gerichtet. Bislang sind Mutter und Sohn unbekannt. Niemand hat den Verlust des Kuverts gemeldet.

Deswegen macht die Polizei den ungewöhnlichen Fund nun öffentlich und hofft so, das Weihnachtsgeschenk an den richtigen Adressaten übergeben zu können. Anhand individueller Merkmale und des emotionalen Textes sowie der Handschrift ließe sich die »richtige« Mutter zweifelsfrei identifizieren. Sie oder der Beschenkte werden gebeten, sich unter Tel. 05251/3060 bei der Polizei in Paderborn zu melden.