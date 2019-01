Fürstenberg (WB/han). Eher unspektakulär ging die Taufe vonstatten. Ein einstimmiges Votum im Stadtrat – und künftig heißt die Sekundarschule in Fürstenberg Profilschule. Dass das weit mehr als nur ein neuer Name ist und was dahinter steckt, hat jetzt das Schulleitungsteam erläutert.