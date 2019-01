Von Brigitta Wieskotten

Bad Wünnenberg (WB). Der kommende Samstag ist ein entscheidendes Datum für feierfreudige Jecken in Fürstenberg – und darüber hinaus. Denn um 10 Uhr beginnt der Kartenvorverkauf für den großen Galaabend am 9. Februar. Wer also beim ersten Höhepunkt der Session dabei sein will. Sollte am Samstag nicht allzu lange schlafen.

Närrische Termine 26. Januar: 10 Uhr Kartenvorverkauf für den Galaabend.9. Februar: 19.31 Uhr Galaabend in der Schützenhalle.12. Februar Besuch des FCC im St.-Clemens-Heim16. Februar:Karneval der Generationen (FCC-Seniorenkarneval im Alten Schafstall)28. Februar: Besuch der Grundschulen in Fürstenberg und Bad Wünnenberg sowie der Kindergärten Rappelkiste und Lummerland28. Februar: Weiberfastnacht, 15.11 Uhr Rathaussturm und anschließende Weiberfastnachtsparty im Alten Schafstall mit Disc-Jockey Andy Noffz.2. März: Kinderkarneval ab 14 Uhr in der Schützenhalle Fürstenberg mit buntem Programm und dem amtierenden Kinderprinzenpaar Elias I. Gibert und Ronja I. Rölleke 4. März: Rosenmontagszug: Start 13.11 Uhr am Rathaus, anschließend Rosenmontagsparty in der Schützenhalle5. März: Karnevalsausklang ab 18 Uhr im alten Schafstall mit Hoppeditz-Verbrennen um 19.11 Uhr. Wer noch kein passendes Outfit für die tollen Tage hat, kann den Kostümverleih des Fürstenberger Carnevals-Clubs nutzen, um sich karnevalstauglich präsentieren zu können. In der FCC-Kleiderkammer »Wandelbar« unter der Leitung von Petra Hornig können Karnevalfans sich jeweils in der Zeit von 18 bis 20 Uhr montags und mittwochs vom 12. Februar an fertige Karnevalskostüme ausleihen.

Die Eintrittskarten werden im Gasthof Vesperthe, im Gasthof Hassenhof und im Edeka-Markt Lange vorgehalten. Der Galaabend beginnt um 19.31 Uhr.

»Ganz Fürstenberg ist außer Rand und Band, die Flege-Bande regiert am Karpkestrand« – nach diesem Motto des FCC-Prinzen Andreas I. Flege soll es rund gehen beim 51. Galaabend des FCC Fürstenberg in der Schützenhalle.

»Name bürgt hier für Qualität«, versprechen FCC-Präsident Uwe Feddermann mit dem Fürstenberger Elferrat und dem FCC-Vorstandsteam um den Vorsitzenden Heinrich Henneken ein Spitzenprogramm. So wird das 47. Kinderprinzenpaar des FCC nach dem traditionellen Einzug des FCC-Prinzen, Elferrat, Vorstand, den Roten Funken, Solo-Mariechen und der FCC-Standarte nach dem Klängen des Tambourkorps Fürstenberg den 51. Gala-Abend eröffnen.

Tanzgruppen versprechen sportliche Spitzenleistung

Auch Prinz Andreas I. Flege (67. Prinz des FCC) wird in die Bütt steigen und seine närrischen Gäste auf den närrischen Abend mit vielen Höhepunkten vorbereiten. Das FCC-Solo-Mariechen, Charlotte Werny, wird mit seinem tänzerischen Spitzenkönnen alle Gäste überzeugen. Die Frage »Wer wird Narr oder Närrin des Jahres?« wird auch 2019 wieder im Raum stehen. »Hier handelt es sich«, so Uwe Feddermann, »um eine Person, die sich um den Ort Fürstenberg und um den Karneval besonders verdient gemacht hat.« Birgit Hillebrand, die FCC-Närrin des Jahres 2018, wird Abschied nehmen, doch ein Platz auf dem Prunkwagen der Narren des Jahres im Rosenmontagszug ist ihr auf jeden Fall sicher.

Die Kleinen Funken haben sich mit ihren Trainerinnen Mareike Fischer und Petra Henneken genauso wie die FCC-Jugendgarde, die Junioren-Tanzgarde und die Roten Funken wieder etwas Besonderes an karnevalistischer Tanzkunst ausgedacht. Das heißt in jedem Fall für die Besucher des Galaabends: Hier wird ein Highlight an Sportlichkeit auf der FCC-Bühne präsentiert. Sind doch die Roten Funken von der Karpke die amtierenden Sieger des Show-Revuetanzwettbewerbs in Tudorf.

Auch die Trommlergruppe des Tambourkorps Fürstenberg hat ihr Kommen angekündigt. Die Gesangsgruppe Fürstenberger Hoppeditze wird nicht nur mit dem Ohrwurm »Die Hände in die Höhe und nicht mehr trinken, dem Prinzen woll’n wir winken« ihr Publikum in Stimmung bringen. Mit Wortbeiträgen wollen Kabarettist, Zungenakrobat und Schauspieler Ingo Börchers und seine Frau Daniela als Horst & Hilde beste Unterhaltung bieten. Auf Kristian Baders Show, bekannt aus Schmitz Tivoli, dürfen die Narren in der Schützenhalle gespannt sein. Er bringt so Einiges mit auf die Bühne und hat auch die entsprechende Geräuschkulisse dabei. Ebenso bekannt für besondere Show- und Musikeffekte ist die FCC-Band »Loud Neigh­bours«. Auf einen besondere Glanzpunkt darf sich das Publikum beim Auftritt des FCC-Herrenballetts freuen. Ganz außer Rand und Band gerät der Galaabend, wenn Präsident Uwe Feddermann alle Akteure zum »Danz up de Deel« auf die Bühne bittet. Nach dem ersten Höhepunkt bleibt den FCC-Jecken in einer kurzen Session kaum Zeit zum Luftholen. Das Programm ist reich gefüllt und steuert unaufhaltsam auf den großen Rosenmontagszug zu.