Führen den Gewerbe- und Verkehrsverein (von links): Habib Dogan, Ingrid Friederich, Wilfried Hillebrand, Günter Bohr und Bernhard Lücke. Die Organisation der Herbstmarktkirmes, die seit 1758 in Fürstenberg gefeiert wird, möchte der Verein in jüngere Hände legen.

Bad Wünnenberg (WB/sen). Der 12. Februar wird ein ganz entscheidendes Datum für die Fürstenberger Herbstmarktkirmes sein. Dann nämlich wird sich in der Sitzung des Ortsbeirates zeigen, ob die seit Jahrhunderten gefeierte Kirmes eine Zukunft hat. Der Gewerbe- und Verkehrsverein könne die Organisation nicht mehr alleine stemmen, sagte dessen Vorsitzender Wilfried Hillebrand in der Generalversammlung des Vereins.

»Seit einigen Jahren schon suchen wir nach Nachwuchs. Wir sind alle schon im fortgeschrittenen Alter. Der Arbeitsaufwand ist uns inzwischen einfach zu groß«, so Hillebrand. Der Verein kümmert sich um die Verpflichtung der Schausteller und eine Gewerbeschau, sorgt für das Festzelt und erledigt alles, was drumherum so anfällt. Das traditionsreiche Volksfest sei nun in Gefahr, hatte Hillebrand in der Generalversammlung Alarm geschlagen. Zahlreiche Aufrufe in der Bevölkerung und auch die Ansprache einzelner Vereine seien erfolglos verlaufen, bedauerte Hillebrand. Damit droht der zuletzt zum 260. Mal gefeierten Kirmes das Aus. Hillebrand hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben und setzt auf den Verein Pro Fürstenberg als Vertreter aller Vereine im Ort. »Vielleicht fehlt so manchem einfach noch der letzte Ruck, um mitzumachen«, sagt Hillebrand.

Die Fürstenberger Herbstmarktkirmes geht zurück auf das Kirchweihfest 1758. In diesem Jahr stünde also die 261. Auflage an. Das dreitägige Fest hat sein ganz besonderes familiäres Flair. »Viele ehemalige Fürstenberger kommen eigens zur Herbstmarktkirmes und zum Familientreffen zurück in ihren Heimatort«, weiß Wilfried Hillebrand.

Neben dem Kirmestreiben ist das Fest eine Gemeinschaftsleistung der ortsansässigen Vereine. Es gibt viel Musik, die Schützenrechnung ist ins Programm integriert und ein Seniorennachmittag wird angeboten. Hochkarätige Gäste wie der ehemalige Bundesverkehrsminister Franz Müntefering oder im vergangenen Jahr der Europaabgeordnete Elmar Brok kamen zum Früh- bzw. Dämmerschoppen. Der Bad Wünnenberger Bürgermeister stellt sich zudem im Bürgerforum der Diskussion mit seinen Mitbürgern. Ortsvorsteher Reimund Günter bedankte sich in der Generalversammlung für das jahrelange Engagement des Vereins und bedauerte die Entwicklung. Allerdings zeigte er auch Verständnis, da zuletzt der Vorstand durch zwei Todesfälle geschwächt und Nachwuchs nicht gefunden wurde. Günter warb für die Sitzung des Dorfbeirates am 12. Februar, in dem über die Zukunft der Kirmes gesprochen werden soll. Beginn ist 20 Uhr in der Gaststätte Vesperthe. Bürger und Vereinsvertreter, die sich für die Kirmes engagieren möchten, sind willkommen. »Es darf nicht sein, dass das älteste Fest mit einer Tradition von 260 Jahren verschwindet«, hofft Günter auf viele Mitstreiter.

In der Generalversammlung wurde ein neuer Vorstand für den Gewerbe- und Verkehrsverein gewählt. Das Gremium wies allerdings ausdrücklich darauf hin, das Traditionsfest nicht weiter zu führen, Interessierten aber gerne unterstützend zur Seite zu stehen. Den Vorstand bilden Vorsitzender Wilfried Hillebrand, seine Stellvertreter Habib Dogan und Ingrid Friederich sowie Schriftführer Günter Bohr und Kassierer Bernhard Lücke.