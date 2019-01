Von Hans Büttner

Christopher Scharfen, 30 Jahre jung und Bäckermeister von Beruf, hat die Geschäftsleitung von Inhaberin Juliane Kaiser übernommen. Der neue Geschäftsführer ist der Neffe von Juliane Kaiser, die das Unternehmen seit 1983 gemeinsam mit ihren Mann Dietmar und nach dessen Tod im Jahr 2010 mit Tochter Anja geführt hat.

Nach langen Jahren der Selbstständigkeit hat sich Juliane Kaiser Gedanken über die Zukunft des fast 100 Jahre alten Familienbetriebs machen müssen. Fündig wurde sie unter den eigenen Mitarbeitern. Seit fünf Jahren ist Christopher Scharfen als Bäckermeister im Unternehmen tätig. Der Sohn ihrer Schwägerin Sigrid Scharfen ist Bäcker aus Leidenschaft. Erlernt hat er das Handwerk bei der Bäckerei Eckert in Kirchborchen.

Halbes Jahr auf der Walz

Nach der Ausbildung und einer anschließenden Beschäftigungsphase als Geselle ging es für Christopher Scharfen zur Weiterbildung zunächst nach Amerika und anschließend für ein halbes Jahr auf die Walz durch Deutschland. Es folgten die Meisterschule und die Rückkehr in die Heimat. Nach zwei Jahren bei der Bäckerei Linneweber in Bad Wünnenberg folgte 2013 die Anstellung bei der Bäckerei Kaiser.

1920 hatten Konrad und Theresia Kaiser den Grundstein für den Betrieb in Leiberg gelegt. Zwar ist die Bäckerei noch immer an ihrem Stammsitz an der Hauptstraße 19, die Verkaufsräume wanderten aber 1997 in den Neubau des Geschäfts- und Wohnhaus an der Hauptstraße 36 in Leiberg.

1983 hatten dann Dietmar und Juliane Kaiser den Betrieb von Dietmars Eltern, Hildegard und Anton Kaiser, übernommen. Damals gab es sieben Angestellte in der Backstube und 18 im Verkauf. Seither ist der Betrieb ständig gewachsen. Insgesamt arbeiten heute 36 Mitarbeiter im Unternehmen.

36 Mitarbeiter

Gewachsen ist auch das Angebot an Backwaren. Allein 20 unterschiedliche Brotsorten sind ständig im Angebot. »Besonders Brötchen sind unsere Stärke«, sagt Juliane Kaiser.

Die Bäckerei kann aber nicht nur Brot, Brötchen und Kuchen, Kaiser ist auch ein wichtiger Lebensmittel-Nahversorger in einigen umliegenden Ortschaften. So ist den Filialen in Büren, Brenken und Leiberg jeweils ein kleiner Lebensmittelmarkt angegliedert. Neben diesen beiden Filialen gibt es auch in Fürstenberg und Haaren weitere Bäckerei-Filialen.

Ganz zurückziehen möchte sich die bisherige Geschäftsführerin aber nicht. Sie steht weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung. Dass das Familienunternehmen in der Erfolgsspur geblieben ist, führt Juliane Kaiser nicht zuletzt auf Unterstützung aus ihrer Familie, ihrem Mitarbeiterteam und ihrer treuen Kundschaft zurück. »Die haben mir immer zur Seite gestanden. Dafür bedanke ich mich ganz besonders herzlich.« Christopher Scharfen seinerseits ist stolz, mit dem vorhandenen starken Team die Familientradition fortzuführen.