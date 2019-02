Zwischen der Anschlussstelle Lichtenau und dem Autobahnkreuz Bad Wünnenberg-Haaren war gegen 21.50 Uhr ein Auto in Fahrtrichtung Dortmund in die Leitplanke gefahren. Ein nachfolgender Wagen konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und krachte in das Unfallauto. zwei Fahrzeuginsassen wurden verletzt und nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, unterstützte den Rettungsdienst und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Vor Ort waren 17 Feuerwehrleute unter der Leitung von Löschzugführer Jörg Stratmann mit vier Einsatzfahrzeugen, die Rettungswagen aus Lichtenau, Fürstenberg und Marsberg, der Notarzt aus Marsberg sowie die Autobahnpolizei mit mehreren Streifenwagen.