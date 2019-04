Von Hans Büttner

Bad Wünnenberg-Bleiwäsche (WB). 500 Euro Belohnung hat der Sportverein Bleiwäsche für die Ergreifung der Täter ausgesetzt, die in das Sportheim des SV Rot-Weiß eingebrochen sind und dort Gegenstände wie Beamer, Kompressor, Kabeltrommel und Wechselgeld gestohlen haben.

Zudem gab es auch einen großen Sachschaden. Die Eingangstür wurde aufgebrochen und eine Leinwand von der Wand gerissen. Der Einbruch geschah in der Nacht von vergangenem Dienstag auf Mittwoch.

Bereits am 18. März hatten Einbrecher das Sportheim, das sich im hintern Teil der Schützehalle befindet, aufgesucht. Auch bei diesem Einbruch wurde eine Beamer, eine Leinwand, eine Kabeltrommel, Wechselgeld und ein Laptop gestohlen.

Gleich die Tür aufgebrochen

»Nach dem ersten Einbruch haben wir die Fenster gesichert und alle Geräte neu angeschafft«, sagte der 2. Vorsitzende Stefan Stachowiak. Seiner Meinung nach müssen die Täter die Örtlichkeiten kennen, denn beim zweiten Bruch wurde nicht versucht, die Fenster auszuhebeln, sondern es wurde gleich die Tür aufgebrochen.

Das Sportheim ist ein beliebter Treffpunkt für viele Bleiwäscher. Hier wird gemeinsam Fußball geschaut, man trifft sich hier zum Kartenspielen und auch zu Versammlungen. »Da wir in Bleiwäsche keine Gaststätte mehr haben, hat das Sportheim einen großen Stellenwert im dörflichen Leben eingenommen«, sagt Stachowiak.

Noch am Abend vor dem Einbruch am Mittwoch auf Donnerstag hatte sich eine Reihe von Fußballfans das Pokalspiel Hamburg gegen Leipzig angesehen. Der Einbruch und der Diebstahl wurden dann am nächsten Tag entdeckt. Nach dem ersten Einbruch hatte der Verein alle Geräte auf Vereinskosten neu angeschafft. Der Kompressor zum Bälle aufpumpen war sogar noch eingepackt. Jetzt ist alles wieder weg.

Videoüberwachung steht zur Diskussion

»Wir sind richtig sauer, haben die Polizei eingeschaltet und es wurden Spuren gesichert«, sagte Stefan Stachowiak. Jetzt wird überlegt, welche weiteren Sicherungsmaßnahmen man noch treffen könne, Videoüberwachung ist dabei ein Thema. Zudem wird man jetzt genau verfolgen, was auf Ebay und Co. angeboten wird.

Eisengitter, die zuvor die Fenster am Sportheim gesichert hatten, mussten zur Fluchtwegsicherung auf Forderung der Feuerwehr abgenommen werden. Als die Gitter noch das Sportheim schützten, blieb das Sportheim von Einbrüchen verschont. Sorgen bereitet den Bleiwäschern auch die zunehmende Anzahl von Einbrüchen in der Umgebung. So war erst vor kurzem die Fürstenberger Schützenhalle von Einbrechern besucht worden.

Wer Hinweise zur Ergreifung der Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren.