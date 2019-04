Das zerstörte Fahrzeug an der Mittelleitplanke der A 33 zwischen der Anschlussstelle Borchen/Etteln und dem Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren. Foto: Matthias Wippermann

Bad Wünnenberg (WB/wip). Ein Lkw hat am frühen Montagmorgen die Leitplanke auf der A33 zwischen der Anschlussstelle Borchen/Etteln und dem Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren durchbrochen und für eine Vollsperrung gesorgt. Der 56-Fahrer war in Fahrtrichtung Brilon unterwegs, als er gegen 5.50 Uhr direkt hinter der Autobahnbrücke L636 (Haaren-Niederntudorf) und kurz vor dem Autobahnkreuz aus noch ungeklärter Ursache zunächst in die rechte Leitplanke geriet.