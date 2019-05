Zur Königin erkor er sich seine Ehefrau Christina. Der neue Schützenkönig ist Verwaltungsfachwirt und stellvertretender Bauamtsleiter bei der Stadt Bad Wünnenberg. Seine Ehefrau und Schützenkönigin Christina (30) arbeitet als Verwaltungsfachangestellte in der Kreisverwaltung Paderborn. Zu den ersten Gratulanten gehörte Bad Wünnenbergs Bürgermeister Christoph Rüther. Die Residenz des sympathischen Königspaares und seiner zwei Kinder ist in der Straße Immenhütte. Das Königspaar ist 2011 in die Gemeinde gezogen. Daniel Watts hatte sich nach kurzer Zeit den Schützen angeschlossen. Apfelprinz wurde mit dem fünften Treffer Markus Münstermann. Das Zepter traf mit einem wohl gezielten 14. Schuss Daniel Kaup. Henning Patt sicherte sich mit dem 17. Schuss die Krone. Vier Hofstaatpaare werden die Majestäten durch das royale Jahr begleiten. Schießmeister Christian Drabe, Major Franz Finke und Schützenoberst Jürgen Dahl freuten sich in den Abendstunden, dass eine sehr große Zahl an Bewerbern in einem fairen Wettbewerb das Ringen um die Königswürde unter der Vogelstange angetreten hatte.