Von Marion Neesen

Kompakt lautet das Stichwort für die vielen Aktionen im Freibad vor dem Start in die Ferien. Drei beliebte Veranstaltungen werden am Wochenende vom 12. bis zum 14. Juli gebündelt angeboten. Schon kurz nach der Zeugnisausgabe können sich nicht nur Schülerinnen und Schüler am Freitag, 12. Juli, zwischen 15 und 19 Uhr bei der großes Sommer Poolparty austoben. Die Stadt veranstaltet den Riesenspaß im und am Wasser bei freiem Eintritt gemeinsam mit der DLRG Bad Wünnenberg und dem Zephyrus-Team, das alles mitbringt, was gute Laune verbreitet. Kaum ist das Becken wieder leer geräumt, geht es am darauffolgenden Samstag, 13. Juli, schon weiter mit der Drei-Tage-Show. Diesmal bleibt das Publikum allerdings (hoffentlich) trocken, wenn beim Open Air Kino der brandneue Streifen »Men in black: International« über die Leinwand flimmert. Andreas Kretzler vom Pollux/Cineplex Paderborn hat eigens die Science-Fiction-Action-Komödie ausgesucht, weil sie beste Unterhaltung für eine breite Zielgruppe bietet. »Der Film passt gut ins Ambiente«, so Kretzler. Der Badebetrieb endet an diesem Tag um 19 Uhr, Einlass ins Freiluftkino ist von 19.30 Uhr an. Karten im Vorverkauf (7 Euro) gibt es bereits im Waldschwimmbad, in den Volksbankfilialen im Stadtgebiet sowie in der Bad Wünnenberg Touristik im Spanckenhof. Im Vorprogramm wird die Tanzgruppe Cheery Peppers aus Bleiwäsche die Kinogäste unterhalten.

Nach dem Kinoabend gut ausgeschlafen geht es ein paar Meter weiter an der Konzertmuschel bereits einen Tag später zünftig weiter. Um 11 Uhr will dort Bürgermeister Christoph Rüther das Bierfass anschlagen und damit das Kurparkfest eröffnen. Clemens Otte, Vorsitzender des ausrichtenden Kneipp- und Verkehrsvereins, freut sich schon jetzt auf einen alten Bekannten. Unter anderen wird der ehemalige Bad Wünnenberger Bürgermeister Winfried Menne mit seinen Egerländer Blasmusikfreunden beim Frühschoppen die Gäste unterhalten. Inzwischen legendär und sicher auch wieder schnell vergriffen sind die vielen selbst gebackenen Kuchen. Zudem werden die Band »Radio Anthrazit« am Nachmittag Schlager aus verschiedenen Jahrzehnten und Uwe Natus sein Puppenspiel zum Besten geben.

Clemens Otte kündigt für das Kurparkfest im nächsten Jahr bereits verbesserte Bedingungen an. Denn mit Hilfe von Fördermitteln sollen an der in Bad Wünnenberg als Moortzmuschel bekannten Veranstaltungsstätte unter anderem Behindertentoiletten, ein Kiosk und ein Abstellraum errichtet werden.

Kiosk ist auch das Stichwort für die schon im nächsten Monat anstehende Veranstaltung im Waldschwimmbad. Am Sonntag, 23. Juni, wird hier das Bad & Breakfast, das Frühstück am Schwimmbecken, serviert. Die Gäste können Brötchen und Sonntagsei selbst mitbringen, oder sich am Buffet (10 Euro Erwachsene/5 Euro Kinder) bedienen, das der neue Pächter des Kiosks im Freibad, Henry Rose, anbietet. Anmeldungen nimmt Leah Laven (Telefon 02953/70962) entgegen.

Bürgermeister Christoph Rüther freut sich auf ein spannendes Jahr im Freibad, das vor gut drei Jahren umgebaut worden ist. »Im vergangenen Jahr hatten wir sensationelle Besucherzahlen«, berichtet Rüther von 93.000 Badegästen. Dabei sei das Waldschwimmbad nicht nur Anziehungspunkt für viele Kurstädter, sondern auch für Besucher aus dem gesamten Umkreis. Ihr Anteil betrug rund 35 Prozent.