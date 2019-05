Gemessen an der Fürstenberger Einwohnerzahl von 2750 Menschen aller Generationen sei das ein sehr gutes Ergebnis, sagte der Vereinsvorsitzende und Ortsvorsteher Reimund Günter. »Aber es hat den Anschein, dass größere Orte bei dem Wettbewerb keine Chance auf Gold haben«, fand Günter auch kritische Worte. Insgesamt hatten im vergangenen Jahr 44 Kreissieger-Dörfer aus dem Rheinland und Westfalen-Lippe am Wettbewerb teilgenommen. Fünf Sieger-Dörfer landeten ganz vorne und wurden mit einer goldenen Plakette bedacht. Davon gingen drei Gemeinden aus dem Rheinland und zwei aus Westfalen (Sögtrop im Sauerland mit 108 Einwohnern und Himmighausen im Kreis Höxter mit 500 Einwohnern) als Sieger hervor.

»Die fünf selbst erarbeiteten Ziele der Arbeitsgemeinschaft Dorfwettbewerb, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Begehung zogen und mit Beispielen belegt wurden, sind von der Kommission nicht wie gewünscht erkannt worden«, resümierte Ortsvorsteher Günter. Dafür habe die Kommission die Ikek-Ziele hervorgehoben, die zum Zeitpunkt der Begehung noch nicht angegangen oder umgesetzt werden konnten. Die Bedeutung der Vereinsgemeinschaft Pro Fürstenberg sei aber in fast allen Bewertungsbereichen sehr positiv anerkannt worden.

Die Landeskommission mit dem Leiter der Prüfungskommission Dr. Waldemar Gruber weise in dem an Pro Fürstenberg adressierten Bewertungsbrief auf die Bedeutung des Rathauses für Fürstenberg hin, erläuterte der Vereinsvorsitzende. Der Erhalt historischer Bausubstanz im Ensemble um die Alte Post, das ehemalige Amtsgericht und das gegenüberliegende Rathaus würden besonders hervorgehoben.

Eine Beteiligung am Wettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft« helfe der Dorfgemeinschaft, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen und so zu einer realen Zielsetzung für die eigene Gemeinde zu kommen, war der Tenor unter den Mitgliedern von Pro Fürstenberg mit Blick auf den Bewertungsbrief.

Nach der Vorstellung des Ergebnisberichts erklärte Ortsvorsteher Reimund Günter der Versammlung: »Ich würde mich für eine erneute Beteiligung am Kreiswettbewerb 2020 aussprechen.« In der nächsten Dorfbeiratssitzung am 13. August solle darüber weiter diskutiert werden. Denn ein solcher Wettbewerb funktioniere nur, wenn die Dorfgemeinschaft dahinter stehe.

Derzeit werde ein Film über den Rundgang erarbeitet, der beim Seniorennachmittag der kommenden Herbstmarktkirmes im September der Öffentlichkeit präsentiert werden soll.