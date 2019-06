Westheim (bw). Gleich zweimal, so betont der Schützenoberst Dirk Kleck humorvoll, habe er diesjährig das strahlende Schützenfestwetter für die Schützenbruderschaft Westheim bestellt, um wenigstens eine Schön-Wetterlage auf jeden Fall zu bekommen. Mehrere Kapellen und Tambourkorps aus Westheim und der Nachbarschaft begleiteten den durch kräftige Kommandos von Schützenoberst Dirk Kleck dirigierten Festzug.

So konnte sich das Königspaar Achim und Silvia von Bremen bei 25 Grad und strahlendem Sonnenschein im Festzug am Sonntag unter großem Beifall dem Schützenvolk und sehr vielen Gästen präsentieren. Mit dem 60. wohl gezielten Schuss erreichte der Schützenkönig Achim von Bremen im Vorjahr die Königswürde. Dem Königspaar zur Seite standen die Königs-Adjutanten Carsten Jaekel und Dominik Welteken.

Elegante royale Robe in A-Linie

Die Königin wählte ihre elegante royale Robe in A-Linie in kräftig-grünem Organza mit einer kräftig-farbigen Blütenspitze und auslaufenden Blütenranken im Rockbereich. König Achim von Bremen trug die schmucke Westheimer Schützenuniform in der vorherrschenden Vereinsfarbe grün. Ihre sechs Hofdamen wählten für Ihre Kleider die ausdrucksstarken Farben Dunkelblau und Bordeaux.

Schützenfest in Westheim Fotostrecke

Foto: Brigitta Wieskotten

Den großen Festzug begleiteten befreundete Abordnungen der Paderborner Maspern-Schützen, Kreisschützenoberst Reinhard Mattern und der Oberst der Essenthoer Schützen, Harald Weige. Schützenoberst Dirk Kleck freute sich über 200 angetretene Schützen auf den Schulhof des Westheimer Schulzentrums.