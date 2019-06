Bad Wünnenberg (WB). Gegen 20.15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Kradfahrer am Pfingstsonntag die Marsberger Straße in Bad Wünnenberg aus Richtung Fürstenberg kommend in Richtung Essentho. Auf freier Strecke kollidierte er mit einem querenden Rehwild, wodurch er von der Straße auf die Böschung geriet und zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde.