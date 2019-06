Bad Wünnenberg (WB/eb). Daniel und Christina Watts standen am Montag im Mittelpunkt beim Schützenfest in Helmern. Das charmante Königspaar war besonders beim großen Festumzug ein echter Hingucker.

Königin Christina zeigte sich dem Schützenvolk und den vielen Besuchern in einem wunderschönen, marineblauen Königinnenkleid. Viel Beifall und lobende Zurufe begleiteten das Königspaar und seinen Hofstaat beim Umzug durch das Dorf, das sich für das Fest des Jahres heraugeputzt hatte und mit vielen Fahnen geschmückt war.

Schützenfest in Helmern Fotostrecke

Foto: Hans Büttner

Den Hofstaat bildeten mit Michael und Nicole Dahl, Mathias und Martina Finke, Thomas und Nadine Dahl sowie Jens von Rüden und Viktoria Pohl Freunde und Verwandte des Königspaars.

Der 36-jährige Verwaltungsfachwirt der Stadt Bad Wünnenberg und die 30-jährige Verwaltungsangestellte der Kreisverwaltung Paderborn wohnen seit 2011 in Helmern. Der Paderborner und die Bürenerin haben mit dem Kauf eines Hauses im Sintfelddorf ihre neue gemeinsame Heimat gefunden. Da Königin Christina Watts freundschaftliche Verbindungen nach Hegensdorf pflegt, war am Samstagabend auch der aktuelle Hegensdorfer Hofstaat in Helmern zu Gast.