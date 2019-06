Bad Wünnenberg (WB/han). Mit dem jungen Königspaar Daniel Wecker und Greta Wöhler haben die Bad Wünnenberger Schützen am Wochenende ihr Jahresfest gefeiert.

Der 25-jährige König ist Informatikstundent an der Universität Paderborn. Die Königin (21) studiert in Münster Geographie. Das Königsjahr sei eigentlich viel zu schnell vorbeigegangen, war sich das junge Paar rückblickend einig. Umso mehr genossen die Regenten am Sonntag ihren großen Auftritt im Festzug.

Die Königin präsentierte sich in einer Robe aus smaragd-grüner Spitze mit Satin-Unterkleid in einer A-Linie mit auslaufender Schleppe. Ihre hübschen Hofdamen bezauberten in Altrosé, Schwarz, Silber und Bordeaux.

Immer wieder gab es Beifall von den vielen Zuschauern, während Daniel Wecker und Greta Wöhler mit viel Musik der Tambourcorps Bad Wünnenberg und Fürstenberg, der Musikvereine Bad Wünnenberg und Fürstenberg sowie dem Musikverein Harth bei 35 Grad im Schatten den Festzug anführten. Königsadjutant Robin Liebing und Königsadjutantin Lara Scharfen standen dem Königspaar mit Rat und Tat zur immer zur Seite.

Bereits am ersten Festtag gab es eine ganz besondere Ehrung für Jubelkönigin Hilde Ebbers, geborene Schäfer, vor deren Residenz in der Mittelstraße die Schützen aufmarschierten. Sie regierte vor 65 Jahren gemeinsam mit Franz Ebbers. Sie war damals erst 19 Jahre alt. Gerne erfüllte ihr der Musikverein Harth den Wunsch nach einem Ständchen mit einem Fest-Potpourri der 1950er Jahre.

Begonnen hatte das Schützenfest mit einem ökumenischen Festgottesdienst mit den katholischen Pfarrer Daniel Jardzejweski und der evangelischen Pfarrerin Anna Trapp aus der Gemeinde Bad Wilsnack/Pregnitz.

Am heutigen Montag wird das Fest in Bad Wünnenberg mit dem Schützenfrühstück fortgesetzt. Dann wird beim Vogelschießen der neue Regent ermittelt.