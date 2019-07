Bleiwäsche (WB). Zu einem Waldbrand zwischen Bleiwäsche und Brilon-Madfeld sind am Mittwochabend zahlreiche Feuerwehren aus dem Kreis Paderborn ausgerückt. Nach Angaben des Sprechers der Feuerwehr Bad Wünnenberg, Christoph Hesse, gerieten etwa 2000 Quadratmeter Wald an einem Steilhang in Brand.