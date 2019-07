Marsberg (WB/bw). Ein strahlendes, junges Königspaar – Andreas Schäfers (26) und Lena Hillebrand (24) – empfing am Sonntag bei ebenso strahlendem Sonnenschein den gesamten Vorstand der St.-Johannes-Schützenbruderschaft in Oesdorf mit Oberst Gerhard Kaiser an der Spitze vor der Königsresidenz an der Grünen Aue.