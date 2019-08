Bad Wünnenberg (WB/bw). Hunderttausende werden am Radio dabei sein, wenn der Rundfunkgottesdienst am Sonntag, 11. August, live aus der Kirche St. Antonius in Bad Wünnenberg übertragen wird. Die Radiogottesdienste, die sonntags abwechselnd aus katholischen und evangelischen Kirchen gesendet werden, sind auf WDR 5 und NDR Info über UKW und DAB zu hören, über das Internet auch weltweit.