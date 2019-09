Der Einsatzort der Feuerwehr an der Poststraße. Foto: Feuerwehr/Christoph Hesse

Bad Wünnenberg (WB). Ein in Brand geratener Mülleimer hat am Mittwochabend die Einsatzkräfte des Löschzuges Fürstenberg auf den Plan gerufen. Einsatzort war ein Wohnheim an der Poststraße.