Janette Schumacher und Ineta Breidenbach präsentieren Vortragsstücke im mehrstimmigen Wechselgesang, die dazu einladen, genau zuzuhören, die vorgetragenen Stücke neu zu entdecken und deren Inhalt vor allem auch emotional zu erfahren. Beide Stimmen ergänzen, untermalen, tragen, unterstützen, betonen sich, glänzen in Solopartien und verschmelzen wieder miteinander. Abgerundet werden die Interpretationen von Jörg Schnieders aufmerksamem Pianospiel. Die beiden Sängerinnen treten seit 2012 gemeinsam auf und haben sich seitdem schon weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht.

Nach diesem emotionalen Auftakt wird Matt Monka aus Bremen die Bühne übernehmen. Er begann schon im frühen Kindesalter mit der Musik und holt sich heute die Inspiration für seine Songs aus dem alltäglichen Auf und Ab des Lebens. Musikalisch und lyrisch gesehen folgt er abseits des üblichen Mainstreams seiner ganz eigenen Spur, ohne dabei weltfremd oder gar abgedreht zu wirken. Dieser Weg führte ihn unter anderem als Songtexter und Sänger zu Disney und ließ ihn mit Musikgrößen wie Phil Collins, Peter Maffay, Maite Kelly und Joe Cocker zusammenarbeiten. Mit durchschnittlich 170 Auftritten pro Jahr, die er als Solokünstler und im Rahmen seiner vielen Projekte absolviert, zählt Matt Monka zu den aktivsten Musikern im norddeutschen Raum.

Der dritte Songpoet, Arthur Horváth aus Leverkusen, dürfte den Besuchern der ersten Bad Wünnenberger Nacht der Songpoeten noch in guter Erinnerung sein. Er ist zur Zeit Deutschlands meistverkaufter Label-unabhängiger Singer-Songwriter (42.500 verkaufte Tonträger). Horváth tritt zusammen mit seinem Pianisten Roland M. Dill auf.

»Die Nacht der Songpoeten« ist eine Konzertreihe, die Horvath ins Leben gerufen hat, die darauf angelegt ist, deutschsprachigen Musikern eine gemeinsame Bühne für ihre Musik zu bieten. Bürgermeister Christoph Rüther hat gerne ein weiteres Mal die Schirmherrschaft übernommen. Auch die beiden Sponsoren, die Firma Wöhler und die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten sind erneut mit an Bord. Die Druckerei Wullenweber aus Brilon spendete Plakate und Flyer.

Ausrichter ist die Herz-Sport-Gemeinschaft Bad Wünnenberg, die die Einnahmen der am Abend verkauften Getränke und Speisen für ihren guten Zweck einsetzen wird. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Aula der Profilschule Fürstenberg. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets zum Preis von 15 Euro gibt es im Vorverkauf in den Geschäftsstellen der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten in Bad Wünnenberg und Fürstenberg sowie im Büro der Bad Wünnenberg Touristik GmbH im Spanckenhof in Bad Wünnenberg und im Frischmarkt Nettsträter Brackhaus in Bleiwäsche. Vom 18. September an gibt es Eintrittskarten ausschließlich an der Abendkasse (Infohotline 02953/965052).