Von Matthias Band

Marsberg-Meerhof (WB). »Seit 1894 erklingt in Meerhof Blasmusik« heißt es im Vereinslied der ­Musikkapelle Meerhof. Am Samstag, 21. September, feiert der Verein, der das kulturelle Leben in Meerhof und über die Ortsgrenzen hinaus immer noch prägt, 125-jähriges Bestehen. Bei der Feier in der Schützenhalle sind auch zahlreiche Partnervereine vertreten.

Um 17 Uhr beginnt das offizielle Programm mit einem Empfang der auswärtigen Vereine. »Danach beginnen die Darbietungen«, sagt Schriftführer Christian Schmidt. Er freue sich besonders auf den Besuch des seit 25 Jahren befreundeten Partnervereins Gailingen am Hochrhein in der Nähe des ­Bodensees. »Der Verein aus Gailingen reist bereits am Freitag an. Am Samstag spielen wir auch gemeinsam«, sagt Schmidt.

Der Vorstand der Meerhofer Musikkapelle (von links): Dietmar ­Rölleke, Sandra Schmidt, Birgit Lülfs, Regina Grüttner, Matthias Raue, Victoria Koch, Stefan Niewels, Anja Förster, Stephan von ­Rüden, Sarah Schlüter und Christian Schmidt. Der Vorstand der Meerhofer Musikkapelle (von links): Dietmar ­Rölleke, Sandra Schmidt, Birgit Lülfs, Regina Grüttner, Matthias Raue, Victoria Koch, Stefan Niewels, Anja Förster, Stephan von ­Rüden, Sarah Schlüter und Christian Schmidt.

Außer den Musikern aus Gai­lingen sind noch der Musikverein sowie das Tambourcorps aus Bad Wünnenberg, der Musikverein und das Tambourcorps aus ­Essentho, der Musikverein Fürstenberg, der Musikverein Erlinghausen, der Musikverein Oesdorf, das Tambourkorps Helmern, der Spielmannszugs Holtheim und der Spielmannszug Kleinenberg dabei. Auch eine Ehrung der Meerhofer mit der Goldenen Plakette steht auf dem Programm. Nach dem offiziellen Teil soll die Partyband »The Juniors« für Stimmung sorgen.

Die Musikkapelle blickt auf eine lange Geschichte zurück: Im März 1894 schlossen sich sechs Meerhofer Solisten zusammen und legten damit den Grundstein für die Musikkapelle. Die sechs Gründungsmitglieder übten unter Leitung des Militärmusikers Müller, heißt es in der Vereinschronik. Zu den Proben mussten sie in dessen Wohnort Scherfede reisen, was angesichts der damaligen Verkehrsmittel oft beschwerlich gewesen ist. Noch im Gründungsjahr hatte die Musikkapelle ihren ersten Auftritt bei einem Kriegerfest. Damit wuchs das Ansehen der Kapelle: Die Zahl der Mitglieder stieg auf 14 Musikanten. Der Erste Weltkrieg wurde für die Musik­kapelle zu einer »harten Probe«, weil nur wenige Musiker nicht in den Krieg mussten. Die Kapelle schrumpfte auf fünf Musikanten.

Das Programm Der Festakt zum 125-jähri-gen Bestehen der Musikkapelle Meerhof beginnt am Samstag, 21. September, um 17 Uhr mit dem Empfang der auswärtigen Vereine. Im Anschluss folgen die einzelnen Konzertbeiträge in der Schützenhalle. Um 21 Uhr startet dann der Tanzabend mit der Partyband »The Juniors«. Von 21 bis 22 Uhr gibt es eine Happy Hour an der Cocktailbar. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Nicht minder einfach sei die NS-Zeit gewesen, heißt es in der Chronik. Kapellmeister Xaver Rölleke wandelte die Musik- zur Feuerwehrkapelle um, um nicht mit »Druck von oben in einen SA-Musikzug umgewandelt« zu werden – mit Erfolg. Die Zwölf-Mann-Kapelle trat fortan als Feuerwehrkapelle auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg dauerte es zehn Jahre bis zum ersten öffentlichen Auftritt. In den 1960er Jahren ent­wickelte sich die Musik- zu einer gefragten Festkapelle. Heute hat die Meerhofer Musikkapelle noch 70 aktive Mitglieder im Alter von elf bis 80 Jahren. »Wir sind generationsübergreifend und traditionell zugleich«, sagt Schriftführer Christian Schmidt.

Im kommenden Jahr besteht der Marsberger Ortsteil Meerhof ­übrigens 850 Jahre, was entsprechend gefeiert werden soll – selbstverständlich auch mit der Musikkapelle.