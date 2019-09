Vor dem Gerätehaus Fürstenberg stellten (von links) Löschzugführer Andreas Luig, Wehrführer Martin Liebing, Franz Lipphausen (Bezirksregierung Detmold), Christian Fehling (Kreisordnungsamt Paderborn), Kreisbrandmeister Elmar Keuter, Vize-Landrat Wolfgang Weigel und Bürgermeister Christoph Rüther den Lastwagen Dekon P (hinten links) und ein Löschfahrzeug des Katastrophenschutzes (hinten rechts) in Dienst. Foto: Ralph Meyer

Bad Wünnenberg (WB). Bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wünnenberg sind ein neues Löschgruppenfahrzeug des Katastrophenschutzes und ein Gerätewagen für die Dekontamination von Einsatzkräften in Dienst gestellt worden. »Das rund 240.000 Euro teure Löschfahrzeug ist mit einem Aufbau des Herstellers Rosenbauer für die Brandbekämpfung im Zivilschutzfall ausgestattet«, unterstrich Kreisbrandmeister Elmar Keuter bei der Fahrzeugübergabe.

Durch einen Löschmittelbehälter mit 1000 Litern Inhalt, einer eingebauten Pumpe und der Geländefähigkeit sei dieses Fahrzeug auch besonders zur Waldbrandbekämpfung geeignet.

Das neue Einsatzgefährt stammt aus einer Serie von 306 Fahrzeugen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die bundesweit ausgeliefert wird. Ein weiteres baugleiches Fahrzeug erhält der Bürener Löschzug Wewelsburg. Mit der Auslieferung rechnet Keuter allerdings erst Anfang 2021.

Der Gerätewagen Dekon P dient zur Entgiftung von Einsatzkräften, die sich innerhalb abgesperrten Gefahrenbereichs bewegt haben. Bei Verlassen dieses Bereichs müssen die Kräfte dekontaminiert werden, um sich und andere Personen nicht durch Verschleppung von Gefahrstoffen zu gefährden.

Pro Stunde können bis zu 50 Personen dekontaminiert werden

Während die sechsköpfige Besatzung in einer Doppelkabine Platz findet, ist die Ausstattung auf einem Lastwagen mit Ladebordwand und einer Hubladebühne verbaut. Die Anlage besteht aus einem Duschzelt mit anschließenden Aus- und Ankleidezelten. Zur Grobreinigung von Personal in Chemikalienschutzanzügen steht eine kleine Einpersonen-Duschkabine zur Verfügung. Das Frischwasser wird in zwei Vorratsbehältern mit je 1000 Litern Inhalt gelagert. Die Frischwasserpumpe versorgt einen Durchlauferhitzer, der warmes Duschwasser zur Verfügung stellt. Die Anlage kann über fünf Stunden autark betrieben werden. Pro Stunde können bis zu 50 Personen dekontaminiert werden. Bei schlechtem Wetter können die Zelte mit einem dieselbetriebenen Zeltheizgerät auch gewärmt werden. Für verschmutztes Abwasser stehen zwei Abwasserpumpen und ein 5000 Liter fassender Behälter zur Verfügung. Im kommenden Jahr erhält der Pritschenaufbau noch ein nagelneues Fahrgestell.

Bislang waren Fahrzeuge zur Abwehr von nuklearen, biologischen und chemischen Gefahren bei den Feuerwehren in Delbrück und Paderborn konzentriert. Da jedoch täglich zahlreiche Gefahrstofftrabsporte über die Autobahnen A 33 und A 44 durch das Paderborner Land rollen, hat sich der Kreis entschieden, auch im Süden entsprechende Fahrzeuge in Autobahnnähe zu stationieren. Ein weiterer Gerätewagen Dekon P ist bei der Feuerwehr Delbrück am Standort Boke stationiert.