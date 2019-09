Von Brigitta Wieskotten

Pro Fürstenberg ist ein Zusammenschluss aller Fürstenberger Vereine und wird angeführt vom Vorsitzenden und Ortsvorsteher Reimund Günter und seinen Stellvertretern Dieter Böddeker und Richard Herbst. Zudem gehören dem Vorstand Schriftführerin Julia Geiger und Kassenwartin Kathrin Hammerschmidt an.

Nach dem Beschluss des Fürstenberger Gewerbe- und Verkehrsvereins um Wilfried Hillebrand und seinem Vorstandsteam, die Kirmes in jüngere Hände zu übertragen, nahm sich erstmals der Dachverband Pro Fürstenberg dieser verantwortungsvollen Aufgabe an. 25 Ehrenamtliche, die sich in sich in sieben Arbeitsgruppen aufteilten, gehören nun zum neuen Herbstkirmes-Veranstaltungsteam.

Nur wenige Regional-Veranstaltungen mit den Fokus »Klein, aber fein« können auf eine 261-jährige Tradition hinweisen, in denen alle Generationen ihren Platz während des Festes finden. Hochbetagte Fürstenberger können sich noch heute erinnern, dass ihr Kirmesgeld erst in Form vom fleißigen Kastaniensammeln verdient werden musste. Die Dezimalwaage beim Gräflichen Forstamt bot dann in den 30er bis 50er Jahren die Stunde der Wahrheit, wie viel Karussellfahrten, Bratwürstchen und Süßigkeiten von den kleinen Knirpsen gekauft werden konnten.

Seniorennachmittag bleibt erhalten

Nie wollten die Veranstalter mit dem Libori-Fest in der Kreisstadt konkurrieren, denn die Freude auf die jährliche Herbstkirmes an der Karpke war immer groß und der Platz zwischen der Pfarrkirche, den Patrimonialgericht, und den gräflichen Scheunen bot für alle Generationen so viel Abwechslung, dass die Festbesucher gerne »ihr Fest mit Musik, Tanz und viel Wiedersehensfreude« feierten.

Unter dem Motto »Fürstenberger Herbstkirmes 2019 – Tradition im neuen Glanz« richten die neuen Akteure das Fest am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober , zwischen der Pfarrkirche St. Marien, dem Patrimonialgericht und der Scheune des städtischen Fürstenberger Bauhofs aus.

Der Senioren-Nachmittag hat seinen angestammten Platz am Samstagnachmittag mit Sketchen, Tanzvorführungen und Musik behalten. Um Kuchenspenden für beide Festtage bitten die Veranstalter. Ansprechpartnerin ist KFD-Vorsitzende Brigitta Wiedenmann unter Tel. 02953/1515. Zusätzlich wird erstmals ein Video über den Kreis- und Landeswettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft« gezeigt. Um 14 Uhr beginnt ein Kinderflohmarkt

50 Aussteller werden an allen Festtagen vom Automobil, E-Bike und mehr bis zur Strickwolle für kalte Wintertage in nagelneuen Holzhütten ihre Waren auf dem Kirmesplatz präsentieren. »Neue Holzhütten für die Marktbeschicker konnten aus Fördermitteln und Spenden neu angeschafft werden«, sagt Reimund Günter.

Ehrung für außergewöhnliches Engagment

Für Samstagabend ist Spannung angesagt. Maximal zwei Personen werden für ihre außergewöhnliches Engagement für ihre Mitmenschen und/oder ihren Heimatort mit einer finanziellen Anerkennung und Belohnung ausgezeichnet und belohnt. Carsten Linnemann, Mitglied des Bundestages, hält zum Thema »Was jetzt zu tun ist« um 18 Uhr den Festvortrag. Anschließend informieren Bürgermeister Christoph Rüther und Ortsvorsteher Reimund Günter über die aktuelle Kommunalpolitik im politischen Dämmerschoppen. Danach ist die große Kirmesparty mit dem Musikverein angesagt.

Der Kirmes-Sonntag erinnert mit der Festmesse um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien die Gäste an den traditionellen Charakter der Herbstkirmes. Der Kirmes-Tusch des Musikvereins aus dem Kirchturm setzt ein weiteres Zeichen der Tradition.

Weiter gehts musikalisch mit dem Jazzfrühschoppen im Bauhof. Von 13 Uhr an unterhalten das Tambour-Corps, die Weiße Garde und der Musikverein alle Festgäste auf den Kirmesgelände. Für 14 Uhr sind junge Besucher in den »Escape-Room für Kinder« mit Kirchen-Quiz in die St.-Marien-Kirche eingeladen. Eine Stunde später beginnt die Kindersegnung in der Pfarrkirche. Das offene Kirchenkonzert für alle Festgäste beginnt um 16 Uhr ebenfalls in der Pfarrkirche. Auch die Jagdhornbläser Fürstenberg, die gerade ihr 40-jähriges Jubiläum feiern konnten, werden die Kirmesgäste mit ihrer Musik erfreuen. Auch kulinarisch werden die Kirmesbesucher mit einer breiten Palette bestens versorgt sein.