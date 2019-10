Rise of the Nordstar sind am Wochenende Headliner beim Wünnstock-Festival.

Bad Wünnenberg (WB). Der Verein Wünnstock präsentiert beim Herbst-Festival am Samstag, 2. November, vier Bands aus den Bereichen Heavy Metal, Alternative Rock und Hardcore-Punk. Los geht’s um 19.15 Uhr in der Schützenhalle Bad Wünnenberg.

Fans von groovendem Crossover-Metal werden ihre wahre Freude am diesjährigen Headliner haben: Rise of the Nordstar verarbeiten in ihren Songs Thrash Metal, Metalcore, New York Hardcore und Hip-Hop der 90er. Mit dieser Mischung tourt die Pariser Band regelmäßig durch ganz Europa und gilt als einer der absoluten Senkrechtstarter der vergangenen Jahre, werben die Veranstalter.

Pyogenesis sind eine Alternative Rock-Bands und schon jetzt eine Legende für sich. 1991 gegründet, machten die Stuttgarter eine enorme Entwicklung von Death über Gothic Metal in den 90ern hin zum Alternative Rock und Power Pop heute. Ihr letztes Album aus dem Jahr 2017 rang der Presse Superlativen ab wie »Von unwiderstehlicher Güte!« (Rock Hard) oder »Kult-Band mit höchster Hit-Dichte« (Metal Hammer).

Groovenom liefern eine Mixtur aus Metal, Industrial, Synthwave und Hardcore ab. Die Dresdener haben im März ihr drittes Studio-Album veröffentlicht und freuen sich auf ihren Auftritt in Ostwestfalen. Der Opener an diesem Abend hat seine Wurzeln in Paderborn; das Hardcore-Punk-Quintett Giver, das erst im vergangenen Jahr eine erfolgreiche Europa-Tour absolviert haben.

Karten sind bis Donnerstag, 31. Oktober, noch im Vorverkauf (24,90 Euro) erhältlich sowie am Veranstaltungstag an der Abendkasse (29,90 Euro). Verkaufsstellen sind Ticket Direct in Paderborn, Eventim und in der Sparkassen-Filiale in Bad Wünnenberg. Die erste Band startet um 19.15 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Nähere Informationen zum Festival sind im Internet erhältlich (www.wuennstock.de).