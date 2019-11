Größte Einzelinvestition im kommenden Jahr in Bad Wünnenberg ist das Schulzentrum, das energetisch und brandschutztechnisch ertüchtigt werden muss. Außerdem soll der dortige Sportplatz zu einem modernen Multifunktionsplatz werden. Mit Kämmerer Friedhelm Wächter und Bauamtsleiter Sebastian Döring hat Bürgermeister Christoph Rüther den Etat für 2020 vorgestellt. Foto: Hanne Hagelgans

Bad Wünnenberg (WB/han). Rekord-Investitionen hält der Bad Wünnenberger Haushalt für das kommende Jahr bereit. Bürgermeister Christoph Rüther hat das Zahlenwerk am Donnerstag im Rat vorgestellt.

Insgesamt rund 12,4 Millionen Euro investiert die Stadt. Den größten Posten macht mit 2,3 Millionen Euro die energetische Sanierung des Schulzentrums aus, bei der auch der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht wird. 70 Prozent der Kosten werden gefördert. Für 890.000 Euro (bei einer 90-Prozent-Förderung) soll außerdem am Schulzentrum ein multifunktionaler Sportplatz entstehen.

Dazu wird die Laufbahn mit einer ganzjährige nutzbaren Tarten-Fläche versehen. Der Platz wird geteilt: Eine Hälfte wird zu einem Kunstrasenplatz, eine zu einem Bereich für Kraftsport- und Spielgeräte für alle Generationen.

Für 1,3 Millionen Euro soll in der Oberstadt am Ortsausgang in Richtung Bleiwäsche ein neues Feuerwehrgerätehaus entstehen. Dort sind im Baugebiet Auf der Iserkuhle auch insgesamt knapp 100 Bauplätze geplant, von denen 50 bis 60 Prozent im kommenden Jahr vermarktet werden sollen. Geplant sind dort auch Mehrfamilienhäuser. Für die 100 Plätze gebe es bereits mehr als 120 Anfragen von Bauwilligen, verriet Rüther.

Für 750.000 Euro (70 Prozent Förderung) sollen die Wirtschaftswege saniert werden. Für rund 450.000 Euro ist ein Anbau an den Kindergarten Bleiwäsche geplant.

Der Bad Wünnenberger Haushalt schließt nach der Planung von Kämmerer Friedhelm Wächter mit einem Defizit von 139.381 Euro ab. Der Fehlbetrag kann aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, die Ende 2018 bei 2,8 Millionen Euro lag.

Grund- und Gewerbesteuern sollen nach dem Vorschlag der Verwaltung im kommenden Jahr stabil bleiben. Die Abfallgebühren sollen aufgrund von Kostensteigerungen allerdings voraussichtlich steigen. Die Winterdienstgebühren können nach den vergangenen milden Wintern gesenkt werden.

Größter Ausgabeposten ist mit einem Drittel der Aufwendungen die Kreis- und Jugendamtsumlage. 11,34 Millionen Euro überweist Bad Wünnenberg ans Paderborner Kreishaus, eine Million Euro mehr als im vergangenen Jahr. »Diese Steigerung um zehn Prozent hat uns kalt erwischt«, sagt Kämmerer Friedhelm Wächter. Mit einer derart großen Steigerung habe er nicht gerechnet.

Ohne die Erhöhung der Kreisumlage, gibt Bürgermeister Christoph Rüther zu bedenken, wäre der Bad Wünnenberger Haushalt 2020 komfortabel ausgeglichen gewesen. Die Stadt werde so in ein immer enger werdendes Korsett gezwungen. »Die Summe ist immens, sie ist für uns Kommunen zu hoch«, kritisiert Rüther ebenso wie seine Bürgermeisterkollegen im Kreisgebiet.