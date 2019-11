Bad Wünnenberg-Fürstenberg (WB/bw). Jahr für Jahr ist es für 500 Gäste in der Schützenhalle in Fürstenberg der Renner des karnevalistischen Wettkampf-Geschehens: »It’s Showtime« heißt es, wenn die durchtrainierte Tanz-Girls in tollen Kostümen am 11.11. um 11.11 Uhr die Bühne zum Beben bringen.

Foto: Brigitta Wieskotten

FCC-Präsident Uwe Feddermann mit dem Elferrat und der FCC-Vorsitzende Heinrich Henneken mit seinen Vorstandskollegen legten Wert darauf, dass auch die Wahrzeichen des FCC, das Team mit der Standarte und die Vereins-Wahrzeichen Teufelsgeiger, Hoppeditz, Bär und Storch der Tradition folgend ihren festen Platz im Geschehen hatten.

Als Gastgeberinnen eröffneten die Fürstenberger Roten Funken das Wettkampfgeschehen auf der Bühne mit einem schwungvollen Revuetanz aus der Welt der Indianer, choreografiert von den Trainerinnen Marina Werneke und Leona Nolte. Auch die Junioren-Tanzgarde des Gastgebers präsentierte nach der Idee von Anna Flege und Sophie Mause einen professionellen Gardetanz.

Schwere Entscheidung für die Jury

Das Conférencier-Duo Claudia Günther und Stefan Coritzius im originalgetreuen Outfit der 20er Jahre nahm sein Publikum mit in eine Welt der Bewegung und Phantasie – ohne einengende Grenzen. Acht leistungsstarke Tanzgruppen machten es dem Bewertungs-Team mit Sandra Hesse (Blaue Funken Leiberg), Svenja Pankoke (Aktivengarde der großen Warsteiner Karnevalsgesellschaft), Zoe Simmance (Juka 56 Belecke), Laura Fritsch (Blaue Funken Nordborchen), Anika Fricke (TV Jahn SWIT Bad Lippspringe), Anna-Marie Nolte (Sälzer Tanzgarde), Inga Hartmann (Tanzgarde Schwaney) und Madline Aßhauer (Heideröschen Madefeld) nicht leicht, die besten Gruppen auszuwählen. Die Bewertungskriterien Thematik, Originalität, Kreativität, Kostüm, Schritt- und Bewegungsvielfalt, Ausführung, Musik und Choreografie spielten hier die Hauptrolle.

Die Themen der Tanzdarbietungen waren gut gemixt: Es gab eine »Reise durch Europa«, die »Zeit für die Liebe und den Reichtum des Lebens«, die »Welt der Indianer«, die »Welt der bee friendly«, einen Blick auf den König der Löwen oder die »Geheime Welt der Dryaden« sowie »Auf Troja«, oder einfach mal »den Alltag vergessen und mal Frauentränen zulassen«. So zeigten sich die Tänzerinnen mal fetzig, auch mutig in Sachen Akrobatik, mal einfühlsam und zart besaitet. Auf jeden Fall entwickelte sich jeder Vortrag zu einem Augen- und Ohrenschmaus.

Barfuß zum Sieg getanzt

So hatte der frisch-proklamierte FCC-Prinz Jörn I. Lange alle Hände voll zu tun, um die Siegerehrung handfesten Pokalen in die Tat umzusetzen. Platz vier holten sich die Tanzgruppen TV Jahn SWIT Bad Lippspringe, Blaue Funken Leiberg, Heideröschen Madfeld, Blaue Funken Nordborchen und die Sälzer Tanzgarde. Platz drei gelang der Tanzgarde aus Belecke mit ihrem Ausflug in die Tiefen der Wälder.

Zu den Welthits von Michael Jackson tanzte die Aktivengarde aus Warstein zum Thema »Unendlichkeit« in die Herzen von Publikum und Jury. Platz zwei war der verdiente Lohn. Absoluter Augenschmaus war jedoch der »Tanz um Troja«, bei dem sich die Tänzerinnen aus Schwaney auf der FCC-Bühne schon fast zu Hause fühlen durften. Die Tänzerinnen sind 16 bis 25 Jahren alt und ließen es in ihren römischen Outfits an Kreativität, Ausstrahlung und Können an nichts fehlen. Sie tanzten barfuß auf hohem Niveau zum Sieg.

Doch das war noch längst nicht alles an diesem turbulenten Abend in der Fürstenberger Schützenhalle, denn schließlich wurde ja auch noch Prinz Jörn I. offiziell in sein Amt eingeführt. Und natürlich gab er auch das Motto bekannt, unter das er seine Regentschaft stellt: »Nun ist es im Umland hier jedem bekannt, Rock’n‘Roll tanzt man am Karpkestrand«. Der FCC kann sich in dieser Session als auf einiges freuen, wenn das Rock’n’Roll-Natur-Talent Prinz Jörn I. den Karneval rockt.