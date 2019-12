Die Rammstein-Coverband Herzleid tritt am Samstag, 21. Dezember, bei der Weihnachtsprobe in Oesdorf auf.

Marsberg (WB). Fans von Rammstein kommen am Samstag, 21. Dezember, in der Schützenhalle Oesdorf voll auf ihre Kosten. Dort tritt um 20 Uhr die Coverband Herzleid auf. Und das beste: Der Eintritt ist zwischen 19 und 20 Uhr frei.

Wer dieses Jahr die 18. Weihnachtsprobe in Oesdorf besucht, sollte sich auf eine schweißtreibende Nacht einstellen. Es wird ein Wechselbad der Gefühle geben,. Ein Grund dafür wird der Headliner Herzleid sein. „Die Bremer Band bietet ein Rammstein-Tribute-Programm, das auch ohne Pyrotechnik extrem große Assoziationen weckt“, sagt der Vereinsvorsitzende Johannes Schlüting.

Vor Rammstein geht der Punk ab

Mit finsteren Blicken, starren Posen, martialischen Outfits und dem unverkennbaren Rammstein-Sound stehen die sechs Musiker dem Original in nichts nach. „Wir möchten den Zuschauern das Gefühl vermitteln, eine gute Rammstein-Show zu erleben“, sagen die Bandmitglieder, die eine Menge an Live- und Studioerfahrung vorweisen können. Die Band wurde 2006 in Bremen gegründet und bringt ein stattliches Programm von den Klassikern bis hin zu aktuellen Songs der Vorbilder Rammstein auf die Bühne.

Mit Punkrock zum Mitgröhlen will die Band Sändäpause in Oesdorf für Spaß und Stimmung sorgen.

Vor dem Auftritt von Herzleid geht in diesem Jahr „der Punk ab“. Und zwar mit zwei Bands aus dem Warburger Raum. Die Band Sändäpause hat eine Mission: „Wir bringen ein bisschen mehr Farbe in diese oft zu graue Welt“, sagen die Bandmitglieder über sich selbst. Klassische Punkrockelemente, kraftvolle Rockbeats und Texte, die zum Mitgröhlen auffordern, kurzum: Fun-Punkrock von seiner ehrlichsten Seite. Auch die vier Jungs von Scunks wollen den Hallenboden zum Beben bringen.

Die Weihnachtsprobe, die vor 18 Jahren ihre Premiere in einem Schweinestall erlebte, zählt mittlerweile zu den größten Live-Veranstaltungen im Raum Marsberg. Von Punkrock über Alternative bis hin zu Metal ist für jeden Headbanger was dabei. Die beiden heimischen Bands 4 Zurück und Mighty Dogs luden vor 18 Jahren ihre Freunde und Bekannten zu einer Weihnachtsprobe mit Glühwein und Spekulatius ein. Damals waren rund 50 Besucher dabei.

Von 19 bis 20 Uhr freier Eintritt

Mit den Jahren wuchs die Veranstaltung und so wurde zusätzlich Jahr für Jahr eine bekannte Tribute-Band aus Deutschland zu einem Auftritt verpflichtet. Im vergangenen Jahr lag die Besucherzahl bei 500 Rockfans.

Organisiert wird die Weihnachtsprobe mittlerweile vom Verein Rockcity Oesdorf. Einlass ist um 19 Uhr in der Schützenhalle Oesdorf, Eintritt fünf Euro. Traditionell gibt es gratis Glühwein und Spekulatius so lange der Vorrat reicht. Von 19 bis 20 Uhr ist der Eintritt frei. Mehr Infos unter: www.rockcity-oesdorf.de und bei Facebook.