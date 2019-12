Im Mittelpunkt steht Harry Hills (gespielt von Felix Schmidt). Der ehemalige Secret-Service-Agent lebt heute ein beschauliches Leben mit Ehefrau Samantha (Bianca Böhner) und Tochter Beverley (Marie Bettermann).

Doch natürlich holt ihn seine Vergangenheit ein, und ergaunerte Millionen, freche Mädchen und ein Auftragskiller sorgen dafür, dass es so ruhig eben doch nicht bleibt. Auch Autor und Regisseur Jörg Bettermann spielt als Agent Mike Monroe, der gut mit der Pistole umzugehen weiß, eine tragende Rolle im Stück.

Mit der Komödie „Hausmann undercover“ zeigt die Theater-Crew des TuS (Jörg Bettermann, Marie Bettermann, Felix Schmidt, Bianca Böhner, Michael Siedhoff, Franziska Siedhoff, Thomas Böhner, Magdalena Riepe, Benjamin Schöttler, Marjolijn Buurs und Bernd Wächter) als eine eingeschworene Gemeinschaft viel Spielfreude, die die Besucher zum Lachen bringt. Kräftiger Applaus zur Premiere war der Lohn.

Nach der Premiere am zweiten Weihnachtsfeiertag folgen noch zehn weitere Aufführungen im Saal des Vereinslokals Bonefeld in der Mittelstraße. Vorstellungen sind am Freitag, 3. Januar, 20 Uhr; Samstag, 11. Januar, 20 Uhr; Sonntag, 12. Januar, 16 Uhr; Freitag, 17. Januar, 20 Uhr; Samstag, 18. Januar, 20 Uhr; Samstag, 25. Januar, 20 Uhr; Sonntag, 26. Januar, 16 Uhr; Freitag, 31. Januar, 20 Uhr; Samstag, 1. Februar, 20 Uhr; Sonntag, 2. Februar, 16 Uhr (Zusatzvorstellung).

Karten können unter Telefon 0175/3384537 vorbestellt werden.