Bad Wünnenberg (WB). Einbrecher haben in Bad Wünnenberg einen eher ungewöhnlichen Weg gewählt: Nach Angaben der Polizei stiegen sie in der Nacht von Sonntag auf Montag durch die Dächer von zwei Supermärkten in die dortige Bäckereifiliale ein. In beiden Fällen machten sie keine Beute.